Guardian: Migrační krize v Evropě trvá již tři roky, ale moc se toho nezměnilo

Proud uprchlíků do Evropy se ve srovnání s jeho bezprecedentním rozsahem před třemi lety zmenšil. Jak však píše deník The Guardian, problém stále zůstává nevyřešen. Země EU souhlasí s tím, že je zapotřebí něco udělat, ale dosud neexistují žádné podrobné plány a shody o tom, jak konkrétně by měly státy ve vztahu k migrantům jednat.