Slovenský prezident nazval Severní proud 2 politickým projektem

Slovenský prezident Andrej Kiska prohlásil, že Severní proud 2 je výlučně politickým projektem. Prohlásil to během společné tiskové konference s ukrajinským prezidentem Petrem Porošenkem.

„Slovensko vždy zdůrazňuje, že to není ekonomický, ale politický projekt. Je velmi důležité pochopit, jestliže někdo neustále opakuje, že je to pouze komerční projekt. Ne, v žádném případě! Je to pouze politický projekt," cituje Kisku televizní kanál 112 Ukrajina.

Porošenko uvedl, že strany projednaly koordinaci úsilí zaměřeného na znemožnění stavby plynovodu.

Předtím slovenský ministr zahraničních věcí Miroslav Lajčák prohlásil, že pro jeho zemi je důležité, aby Severní proud 2 neoslabil energetickou bezpečnost Evropy.