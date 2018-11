Na Novém Zélandu propustili Santa Clause kvůli sexistickým poznámkám

Pořadatelé vánočního průvodu v novozélandském Aucklandu „propustili“ Santa Clause kvůli jeho sexistickým poznámkám. V sobotu 24. listopadu to oznámil deník The Daily Mail.

Neville Baker, manažer společnosti My Santa, který se v posledních pěti letech převlékal za Santa Clause, prohlásil, že by nikdy nenajal ženu, aby hrála Santa Clause.

Pořadatelé průvodu ale považovali Bakerovy výroky za nemístné a odmítli s ním spolupracovat. To uvedlo uživatele sociálních sítí do rozpaků. Postavili se totiž na stranu propuštěného muže. Mnozí z nich přitom poukazovali na to, že jsou proti sexismu, ale souhlasili s tím, že by žena neměla hrát roli Santy Clause. Někteří uživatelé vyzvali ostatní, aby vánoční průvod bojkotovali.