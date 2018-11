Nejen ve filmech o Bondovi: Zpravodaj The Hill promluvil o reálné hrozbě kyberšpionáže

Autor článku v deníku The Hill však uvádí, že podobné triky již nejsou tzv. science fiction, ale mohou dnes reálně ohrozit společnost.

© Fotolia / Sergii Figurnyi Nizozemská ministryně obrany oznámila, že její země vede kybernetickou válku s Ruskem

Internet jako takový nemůžeme vidět, cítit ani slyšet. I přesto ale lidem dokáže uškodit, píše The Hill. Právě proto označilo Ministerstvo obrany USA kybernetickou sféru za „pátou oblast" vojenských akcí. A jak uvádí autor článku Morgan Wright, dnes se stalo skutečností to, co by mnozí považovali za scénář filmu.

Autor vzpomíná na to, jak v roce 2012 po promítání filmu o Jamesovi Bondovi psal o tom, že se dá dosti snadno hacknout do těch nejdůležitějších objektů britské infrastruktury. A nyní britské Národní centrum kybernetické bezpečnosti prohlásilo, že v blízké budoucnosti hrozí zemi útoky na té nejvyšší úrovni.

Podobný útok by mohl způsobit dlouhodobé poruchy v činnosti těch nejdůležitějších služeb nebo uškodit národní bezpečnosti, způsobit vážné ekonomické či sociální následky, anebo, dokonce smrt lidí. A tak se o kybernetických útocích dnes mluví stejně jako o terorismu.

© Sputnik / Stringer Evropští špioni se budou připravovat na jedné škole

Rusko, podle autora článku, již zahájilo svůj první úspěšný útok za použití programu BlackEnergy, který umožňuje špionáž a odstranění souborů z počítačů. Spojené státy se tomu ostatně věnovaly také. Například v roce 1982 CIA pobízela SSSR k tomu, aby ukradl software pro řízení sibiřských plynovodů. Ten však obsahoval záměrnou chybu, což způsobilo mocný výbuch a požár, který byl vidět z vesmíru.

Například íránské systémy v oblasti obohacování uranu nejsou přímo připojeny k internetu. Nicméně podle některých údajů dokázal jeden Íránec, který pracoval pro Izrael, připojit k počítači tohoto systému flash disk s virem Stuxnet, který umožnil přístup k celé síti. V téže době učinila Obamova vláda prohlášení, že ví o existenci jisté tajné továrny na obohacování uranu v Íránu.

Autor článku připomíná, že ve filmu o Jamesovi Bondovi se zločinec dostal také do systémů londýnského metra a vykolejil soupravu. Dopravní systémy jsou skutečně velmi zranitelné, poznamenal novinář.

Čím více jsou počítače a systémy přímo připojeny k internetu, tím snadnější je na ně zaútočit. Morgan Wright se ale závěrem ptá, zda budou obyčejné lidé vědět, co mají udělat, když dojde k poplachu, jako v případě obyčejného vojenského útoku.