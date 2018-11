Odborník promluvil o tom, proč Porošenko nařídil překročení hranic RF

„Samozřejmě bylo vše učiněno na jeho přímý rozkaz. Podobné věci se bez rozkazu nedělají," oznámil Martynov Sputniku. Poznamenal, že akce ukrajinské strany jsou zřejmou provokací, která porušuje mořské právo. Dodal, že vzhledem k nebezpečnému manévrování v ruských teritoriálních vodách a provokaci ruské strany k odvetným akcím, jde o dobře naplánovanou akci.

© Foto : Border Service of the Federal Security Service of the Russian Federation in Crimea