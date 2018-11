Ukrajina hodlá vyhlásit válečný stav

Prezident vyzval poslance rady, aby neveřejně projednali tuto otázku. Mimořádné zasedání parlamentu, který má schválit rozhodnutí SNBO, by se mělo konat dnes v 15:00.

Ukrajinský lídr poznamenal, že vyhlášení válečného stavu neovlivní situaci na Donbasu a že k žádnému útoku nedojde.