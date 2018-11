Rusko požádalo o naléhavou schůzku členů Rady bezpečnosti OSN, která by měla proběhnout v New Yorku v pondělí ráno v 11:00 (17:00 SEČ), na programu bude situace v Azovském moři, novinářům to oznámil zástupce stálého zástupce RF při OSN Dmitrij Poljanskij.