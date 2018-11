V Kerčském průlivu byl obnoven provoz

Včera ráno narušily ukrajinské vojenské lodě Berdjansk, Nikopol a Jany Kapu články č. 19 a č. 21 Úmluvy OSN pro mořské právo a překročily státní hranici RF. Lodě vpluly do dočasně uzavřených ruských vod a vykonávaly několik hodin nebezpečné manévry, přičemž nereagovaly na požadavky ruských člunů a lodí, které je doprovázely.

© Foto : Border Service of the Federal Security Service of the Russian Federation in Crimea