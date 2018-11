Plesl: Seznam se teprvé učí, co to znamená dělat média. Šídlová je Tálibán žurnalistiky

„Vůbec nepochybuji o tom, že Ivo Lukačovič o ničem nevěděl. Ale to na věci nic nemění. Bylo to jeho médium, které porušilo pravidla hry. Podle mého názoru si teď budou v Seznamu mnohem více dávat pozor na to, co jejich lidé pod značkou Seznamu vypouštějí do veřejného prostoru a jakou to pak má odezvu. To je samozřejmě dobře. Seznam je skutečně technologická firma, takže v Seznamu se teprve učí, co to znamená dělat média. K procesu učení patří chyby, to je normální. Tohle však byla chyba kardinální, z níž se Lukačovičovi lidé stoprocentně poučí. Nemyslím si, že by majiteli Seznamu hrozilo bezprostřední nebezpečí jakéhokoli typu, ale kdyby se jeho média chovala jako neřízená střela, lidé v byznysové extralize, jak jsem to nazval, samozřejmě zbystří a začnou si na něj dávat pozor," odpovídá Plesl na otázku o porušení pravidla, že se na děti nesahá.

Další otázka pro šéfredaktora byla o tom, že představenstvo Seznamu se proti Pleslovi ohrazuje i slovy o té jakési nezávislé redakční radě, která bdí nad nezávislostí a kvalitou práce redakcí. V této redakci sedí například Jindřich Šídlo, jehož manželka zaslala Pleslovi řadu otázek.

Na to šéfredaktor Mladé fronty DNES odpovídá, že to nemá smysl. Napsal jí vysvětlení, ale ona z něj citovala jednu z kontextu vytrženou větu. Tihle lidé nechtějí zkoumat realitu, oni vedou světovou válku. Podle Plesla je to Tálibán české žurnalistiky. S nimi se podle něj debatovat nedá. Je to marné.

Na otázku o kritice obsahového materiálu Mladé fronty DNES Jaroslav Plesl jasně říká, že si od nikoho nenechávají mluvit do složení zpráv.

„Nenecháme si v MF DNES od nikoho mluvit do skladby novin. Od jisté chvíle bylo jasné, že hlasování o nedůvěře zkrachuje na nedostatku hlasů. Tím pádem už to nebyla story číslo jedna. Tečka. Ať si každé médium skládá zprávy dle vlastní preference. Když chce někdo psát jen o Babišovi, ať o něm píše od rána do večera sedm dní v týdnu. My děláme pestré noviny pro normální čtenáře, nikoli pro český novinářský Tálibán," uvádí Plesl.

Premiér Babiš Seznam nařkl, že celý případ byl předem načasovaný a dokonce koordinovaný s vybranými médii, který měl vést ke shození vlády.

Šéfredaktor deníku si není jistý, jestli šlo o takové načasování. Spíš si myslí, že nikoli, a šlo jen o souhru okolností. Každopádně to podle něj zapadlo do atmosféry kolem 17. listopadu, kdy si kdejaký neduživý teenager hraje na Che Guevaru, aniž by tušil, jak ve skutečnosti vypadá totalita. Chladnou hlavu si prý zachovalo jen pár jedinců. Plesl je však jmenovat nechtěl, nechce jim na dálku posílat před pražskou kavárnou polibek smrti. Třeba prý ještě změní názor.

Jaroslavl Plesl se zmínil i o Babišově údajné pomstychtivosti.

„Myslím, že pověsti o Babišově pomstychtivosti jsou přehnané. Kdyby byl mstivý, už dávno se mohl domluvit s komunisty a s Okamurou a vyčistit například Radu České televize, čímž by hlavní opoziční mediální buňce pod vedením exkomunisty Petra Dvořáka značně zkomplikoval život. Neudělal to a pochybuju, že to udělá. Jenže kdyby byl Babiš hodnocen racionálně a realisticky, nabouralo by to ten příběh o zlém slovenském čaroději, který se rozhodl uchvátit celou Českou republiku. Ostatně, ten xenofobní tón u Babišových největších kritiků je často velmi intenzivní. A to je taky pěkně nechutné. Jako by být Slovák znamenalo něco dehonestujícího."

Na závěr šéfredaktor MF DNES odhaduje, nakolik tato kampaň splnila účel.

„Bylo to jen takové tahání za fusekli. Ničeho jiného bohužel Babišova opozice v parlamentu není schopná. Jsou to amatéři, kteří neumějí číst společenskou náladu. Vyvolávají revoluční nálady ve společnosti, kde každý zedník ví, že si může říkat, co chce a kdykoli vycestovat ze země jakýmkoli směrem. Opravdu tu žádný návrat totality nehrozí, lidé to vědí a politickému tyjátru v tomto duchu se smějí. Takže pořád čekáme na frajera, který bude schopen hrát s Babišem rovnocennou partii. Kalousek , Bartoš ani Fiala to fakt nejsou," uvedl Jaroslav Plesl pro portál Parlamentní listy.cz