Willy Wimmer: USA již vedly dvě světové války, aby udržely Evropu na uzdě

O evropské armádě

„Nejsložitější otázky, které v Evropě máme, se nám nyní pomalu hromadí na stole," odpověděl na otázku, zdali považují USA jednání o možné evropské armádě za ohrožení.

„Evropská armáda zcela jistě není správným rozhodnutím," prohlásil a dodal, že mezi evropskými státy na NATO historicky existuje rivalita, která ani v budoucnosti nezmizí. Pokud by byla vytvořena evropská armáda, tak by ji s největší pravděpodobností velela Francie, kvůli vlastnictví vlastního jaderného arzenálu, myslí si.

V souvislosti se situací na evropském kontinentu Wimmer hovořil i o Ukrajině, kterou označil za nevhodnou pro vstup do NATO , jelikož její ozbrojené složky pro to nejsou vhodné.

„Ukrajina podle všech standardů NATO vůbec není vhodný partner pro ozbrojené síly aliance."

O vztazích mezi Evropou a USA

„NATO závisí na USA, a to i kvůli financím, které jsou USA připraveny vydat, aby Evropany, a o tom mluví docela otevřeně, drželi nadále pod kontrolou. Vedli kvůli tomu dvě světové války, i proti nám (Němcům — red.), aby se dostali do této situace a tu i s ohledem na finanční stav Spojených států jen tak z rukou nedají — tuhle kontrolu," odpověděl bývalý německý státní tajemník na otázku, zdali případný vznik evropské armády neoslabí NATO.

Výzvy k větším výdajům členských států NATO Wimmer považuje za pokus pozvednout americký vojenský průmysl.

„Když se podíváme na situaci v Evropě, jak se vyvinula po konci studené války, tak musíme jedno říci — máme všechny důvody pro to, abychom vojenské výdaje snižovali, protože v Evropě nás nikdo neohrožuje."

„To, co v Evropě máme, bylo vůči Ruské federaci ze strany Evropské unie a NATO úmyslně z vlastní vůle zorganizováno. To je jako u mezinárodního terorismu — my sami sobě vytváříme ohrožení, a následně proti nim postupujeme," prohlásil Wimmer.

O USA

Wimmer během rozhovoru pro RT prohlásil, že „nám během posledních 30 let vysvětlovali, že USA jsou jediná zbylá supervelmoc".

„Poslední americké prezidentské volby ale ukázaly, že tato supervelmoc začala vrávorat."

Bývalý německý státní sekretář prohlásil, že můžeme být rádi, že americké prezidentské volby vyhrál Trump, který ještě nespustil svoji prezidentskou válku. To je něco nového oproti předchozím prezidentům, kteří, počínaje Clintonem a konče Obamou, po nástupu do funkcí začínali někde válčit.

„Spojené státy lapají po posledním dechu. A to je pro celý svět velmi nebezpečná situace," dodal.

Řešením je podle Wimmera multipolární svět zaměřený na spolupráci, „jelikož bez kooperace není možné ani v Evropě, ani v jiných částech světa, nic dělat".