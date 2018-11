Český ministr zahraničí okomentoval situaci s Kerčským průlivem

Tomáš Petříček na svém Twitteru uvedl, že je velmi znepokojen posledním vývojem v Azovském moři, kde došlo u Kerčského průlivu k ozbrojenému incidentu a důrazně vyzval k deeskalaci situace. Dále ministr uvádí, že stejně jako je nepřijatelná „anexe ukrajinského" Krymu Ruskem, tak je nepřijatelná anexe vod Azovského moře.

Provokace ukrajinského námořnictva