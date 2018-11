Kyjev s NATO projedná společnou přítomnost v Černém moři

„Musíme nalézt nová řešení v kontextu spolupráce v oblasti bezpečnosti v Černém moři, může to být i společná přítomnost, mluvíme o takové přítomnosti, mohou to být i další opatření. Dnes se uskuteční schůzka komise Ukrajiny a NATO, budeme hovořit o tom, jaká opatření musíme přijmout," uvedl Klimkin v pondělí na brífinku, který byl vysílán na televizním kanálu Přímý.

Dodal, že nevylučuje společnou přítomnost ukrajinských lodí a lodí západních partnerů v černomořském regionu.