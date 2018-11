Porošenko prohlásil, že zavedl válečný stav na celém území od 28. 11. bez Nejvyšší rady

Prezident Ukrajiny Petro Porošenko prohlásil, že navrhne Nejvyšší radě zavést válečný stav na 30 dní, a ne na 60, aby nepoškodil volby.

Porošenko v pondělí podepsal rozhodnutí Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny o zavedení válečného stavu na Ukrajině kvůli incidentu v Černém moři, což ještě více vyostřilo vztahy mezi Kyjevem a Moskvou. Válečný stav bude platný až po schválení Nejvyšší radou.