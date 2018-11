V Polsku byl nalezen záhadný hrob. Co dělá lebka pěnkavy s lidskou kostrou?

V Polsku objevili hrob starý asi dvě stě let, který velmi překvapil archeology. V hrobě, kromě lidských pozůstatků, bylo nalezeno několik lebek ptáků, uvádí Science in Poland.

Pohřebiště bylo umístěno na jihu země, v jedné z jeskyní Kraków-Częstochowa. Kostra, která ležela uvnitř, patřila dítěti ve věku asi deseti let.

Nebylo možné zjistit příčinu smrti — studie pouze ukázaly, že zemřelý žil ve druhé polovině 18. nebo počátku 19. století, pravděpodobně v chudé rodině, protože trpěl podvýživou.

Ale vědci si všimli jedné podivné zvláštnosti — v ústech dítěte byla lebka pěnkavy. Druhá lebka ležela na tváři.

Archeologové poznamenali, že se poprvé setkávají s podobnou pohřební tradicí a nemohou říci, co by to mohlo znamenat. Navíc je překvapující, proč je dítě pohřbeno v jeskyni, a nikoliv na blízkém hřbitově.

Odborníci hodlají pokračovat ve studiu hrobu, aby osvětlili tato tajemství. Zejména plánují provést analýzu DNA.