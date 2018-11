Putin a Merkelová telefonicky projednali incident v Černém moři

„Projednával se nebezpečný incident, k němuž došlo dne 25. listopadu v oblasti Azovského a Černého moře. Vladimir Putin zhodnotil provokativní jednání ukrajinské strany a hrubé porušení mezinárodního práva ukrajinskými válečnými loděmi, které záměrně ignorovaly pravidla mírové plavby v teritoriálních vodách RF," uvádí se ve zprávě.

© Foto : Border Service of the Federal Security Service of the Russian Federation in Crimea