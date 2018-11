Lavrov vyzval sponzory ukrajinské vlády, aby „zapůsobili“ na Kyjev

Sponzoři ukrajinské vlády by měli Kyjev varovat před tím, jaké jsou důsledky toho, že si zahrávají s ohněm. Oznámil to ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, když komentoval provokace ukrajinského námořnictva v Kerčském průlivu.

„Jak víte, včera jsme svolali Radu bezpečnosti OSN. I Ukrajina se vyslovila ve prospěch svolání takové schůzky. Domnívám se, že pro všechny bylo užitečné poslechnout si pravdu o tom, co se stalo. Všechno to ale nezávisí na Radě bezpečnosti (OSN), ani na OBSE, stejně jako na žádných jiných organizacích. Závisí to na tom, aby sponzoři ukrajinského vedení varovali zemi, že takové zahrávání si s ohněm, je nepřípustné," uvedl Lavrov na tiskové konferenci.

© Sputnik / Aleksei Malgavko Země EU diskutovaly o tom, jak reagovat na události kolem Kerčského průlivu také dodal, že prakticky by bylo možné tuto otázku prodiskutovat i na úrovni místních pohraničních orgánů obou zemí, jestliže existují nějaké technické otázky, kterým ukrajinská strana nerozumí.

V neděli tři ukrajinské vojenské lodě vpluly do dočasně uzavřených ruských vod a několik hodin tam vykonávaly nebezpečné manévry, přičemž nereagovaly na požadavky ruských člunů a lodí, které je doprovázely. Nakonec bylo přijato rozhodnutí o použití zbraní. Všechny tři lodě byly zadrženy.