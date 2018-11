Polská vláda se pohádala s velvyslankyní USA

Velvyslankyně USA v Polsku Georgette Mosbacher poslala dopis polskému premiérovi Mateuszovi Morawieckiému, ve kterém uvedla, co mohou a co nemohou ministři polské vlády říct na polském kanálu TVN, který patří americké korporaci Discovery Communications. Tyto informace zveřejnil polský portál Do Rzeczy.

Zdroj z blízkého kruhu předsedy vlády Morawieckiého řekla: „Tento dopis je těžké považovat za diplomatický dopis, tón dopisu je velmi arogantní." Podle něj Mosbacherová píše, že Spojené státy nebudou tolerovat kritické slova polských politiků vůči novinářům TVN za reportáž o údajném nacistickém prostředí v Polsku.

„Je to ošemetná záležitost. Velvyslankyně začíná, jako by se nenacházela v Polsku (…). A nejde o to, že v době posledních tří let americké diplomaty naučili, že si mohou dovolit takové chování, a oni to pochopili, oni už si dávno zvykli na to, že my se poddáme jejich tlaku," řekl pro týdeník Do Rzeczy další zdroj s kanceláří Morawieckiého.

Oficiálně zástupci polské vlády nechtějí komentovat dopis Georgette Mosbacherové, konečné rozhodnutí zde patří Morawieckiému.

Nicméně místopředseda vlády a ministr vědy a vysokého školství Jarosław Adam Gowin zrušil setkání s velvyslankyné, které se mělo konat z její iniciativy. Podle portálu, důvod je prohlášení velvyslanectví o tvrdé reakci amerického Kongresu v případě možného porušení svobody projevu v Polsku.