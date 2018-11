Ministr Petříček nás zatahuje do konfrontace s Ruskem. Názor

"Pro mě je především nepřijatelná hysterická reakce všeho druhu, která jakoby si přála směřovat k nějakému konfliktu, ne-li k válce," řekl v rozhovoru pro Sputnik známý politik, historik a publicista, náměstek předsedy KSČM (2016-2018), editor revue Střípky ze světa Josef Skála.

Skála: Po světě je řada nepoměrně vážnějších důvodů k protestům, sankcím a podobně. Pan ministr Petříček žádná podobná slova nevyslovuje. Moc bych si přál, aby, má-li už někdo sklon k rusofobní mánii, si vybíral nějaká méně nebezpečná témata, méně nebezpečné přístupy. Já chápu, že jsou lidé, kteří tím dělají kariéru, ale neměli by připojovat naši zemi k těm, kteří si přejí nějaký válečný konflikt.

Jak hodnotíte to, co se tam stalo v tom Azovském moři?

Já si myslím, že je příliš brzy na vynášení kategorických soudů. Rád se seznámím s fakty a interpretací obou stran, teprve pak budu připraven na nějaký zásadnější názor. Na první dojem to na mě působí jako něco, co souvisí s prezidentskými volbami na Ukrajině. Ukrajina je v naprosto dezolátní stavu, i ukrajinská veřejnost stávajícího prezidenta Porošenka nemusí. Jeho preference jsou mimořádně nízké. My jsme se všichni tak trochu obávali, že dojde k nějakému spektakulárnímu jednání, k něčemu, co by mohlo posloužit jako další záminka pro nové kolo toho konfliktu. Obávám se, že toto může být ten případ.

V posledních dnech přicházejí z Prahy do Moskvy velmi nepřátelská prohlášení. Například se říká, že Česká republika chce snížit velikost ruského velvyslanectví v Praze. Tento nárok vůči ruské straně zde není poprvé. Musejí Rusové zmenšit svoji diplomatickou misi?

Já mohu těžko posoudit tyto detaily, je ale zvláštní, že česká diplomacie se zabývá pouze počtem diplomatů v tomto konkrétním a žádném jiném případě. Opět v tom vidím jistou konjukturální tendenčnost. Nikde jsem nezaznamenal argumenty, které by byly opravdu věcné povahy. Takže mi to připadá jako součást rusofobní mánie, kterou někdo chce dělat svoji nicotnou kariéru.

Ministr zahraničí prohlásil, že vedou s ruskou stranou velmi intenzivní dialog nejen o počtu diplomatů, ale také i o celkovém nastavení diplomatických vztahů. Ruské velvyslanectví ovšem tuhle skutečnost popírá — nikdo s ním nevyjednává. Co se vůbec děje?

Já nejsem účastníkem toho jednání, takže to mohu těžko komentovat. Opět ale mi to připadá takové zvláštní — proč se činí prohlášení tohoto typu mezi zeměmi, které spolu potřebují normální a férové vztahy.

Ředitel BIS Michal Koudelka s neobvyklou otevřeností varuje před hrozbami z Ruska. Cituji: „Cílem ruských tajných služeb je zničit EU a NATO." Ministr zahraničí Petříček prohlásil, že varování BIS je třeba brát vážně. Rusko prý pro Českou republiku představuje vážné nebezpečí. Jak by Moskva měla tyto prohlášení a činy chápat?

Já bych pravděpodobně trval na nějakých věcných argumentech a na konkrétních faktech. Já jsem žádný fakt, který by dokázal, že tajné služby Ruska chtějí zničit NATO a EU, nezaznamenal (smích). Čím déle se podobné výroky objevují a mají svoji gradaci, tím méně reálný fakt kdokoli položil na stůl. Alespoň já jsem žádná taková neviděl.

Nezdá se vám, že zvyšování napětí ve vztazích s Ruskem je to nějaký nový směr zahraniční politiky České republiky, nový směr v postoji vůči Rusku? A je to v zájmu ČR?

V zájmu Česka to určitě není. V zájmu České republiky je mít férové a korektní vztahy s Ruskem, stejně jako se kteroukoli jinou zemí. V případě Ruska tím spíše, že se jedná o velmoc, že se jedná o zemi, která nás osvobodila od fašismu. Nechávat se zatahovat do další konfrontace s Ruskou federací je pro české bezpečnostní a ekonomické zájmy naopak velice zhoubné.

Jedná se o politiku nového ministra zahraničí…

Já nevím. Ať se ministr zahraničí neurazí, ale on je v politice a diplomacii nový, tak možná, že se snaží dohnat tento deficit nějakým velmi expresivním vyjadřováním k podobným otázkám. Ale touto cestou se mu to podaří jen v očích velmi omezené části české veřejnosti.

