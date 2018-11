Rubl a juan si brzy došlápnou na dolar

Dohoda o valutových swapech Banky Ruska a Národní banky Číny byla podepsáno ještě v roce 2014. Tehdy v testovém režimu byl objem swapové linie 815 miliard rublů a 150 miliard juanů, to vše bylo rozpočítáno na dobu tří let. Soudě podle statistiky, experiment byl úspěšný. Podle informací Moskevské burzy, jen během 10 měsíců roku 2018 objem burzovních operací ve valutách juan-rubl činil 943 miliard rublů. Podle informací Národní banky Číny, objem operací v juanech na nákup rublů na mezibankovním trhu Číny vyrostl v třetím čtvrtletí roku 2018 o 105,3 % na úroveň 4,9 miliard juanů, což je také téměř dvakrát více ve srovnání s předchozím rokem.

Na základě výsledků 23. pravidelného setkání předsedů vlád Ruska a Číny , čínský premiér prohlásil, že obrat zboží mezi zeměmi v roce 2018 dosáhne 100 miliard dolarů. Není divu, že v takové situaci se země snaží o rozšíření používání národních měn ve vzájemných vztazích. Dohoda o tom byla dosažena během návštěvy předsedy vlády Ruska Dmitrie Medveděva v Číně. Strany přiznaly, že i Rusko i Čína jsou pod tlakem jednostranných činností USA. Používání národních měn při mezinárodních transakcích umožní narušit hegemonii dolaru a ochránit se před možným tlakem americké strany, řekl Sputniku vědecký pracovník institutu finančních výzkumů Národní univerzity Číny Liu Ying.

„Obě strany se nyní nacházejí pod tlakem ze strany USA. Aby bylo možné vyjít z krize roku 2008, USA prováděly politiku kvantitativního uvolňování. A když se situace normalizovala, FED začal prudce zvyšovat úrokovou sazbu, krátit rozvahu, snižovat nabídku dolaru. Ve výsledku monetární politika USA vedla k celkovému snížení likvidity na světě, pádu ceny aktiv. USA vyprovokovaly obchodní válku, provádějí politiku protekcionismu a unilateralismu. V takových podmínkách valutové stopy mezi Čínou a Ruskem jsou velmi důležité, pro Rusko dokonce i více. Vzájemný obchod mezi Čínou a Ruskem se upevňuje, objemy swapů rostou. To je velmi důležité, aby bylo možné se pojistit před negativními následky zvýšení úroků FEDu a snížení úrovně likvidity."

Takže transakce v národních měnách nejsou potřeba jen pro to, aby bylo možné se pojistit před činnostmi FEDu. V současné době většina vzájemných transakcí mezi Ruskem a Čínou probíhají v dolarech, a hlavně, probíhají přes systém SWIFT. To znamená, že USA mohou zablokovat jakýkoli obchod a dokonce i uzavřít přístup zemi celkově k mezinárodním transakcím. To, mimochodem, již bylo s Íránem. USA tím periodicky vyhrožují i Rusku. Čínské banky i nyní ze strachu ze západních sankcí blokují obchody s ruskými partnery. Ředitel představenstva Banky Ruska v Pekingu Vladimir Danilov prohlásil, že „nehledě na širokou korespondenční síť a růst objemů v národních valutách, řada čínských komerčních bank interpretuje široce ty omezení, které se používají proti Rusku ". Ovšem podle jeho slov, americké sankce proti fyzickým osobám, které jsou v seznamu SDN (Specially Designated Nationals) nemají za cíl právnické osoby, ve kterých mají zmínění lidé posty, pokud nejsou představiteli těchto zařízení v konkrétních finančních operacích. Nehledě na to čínské banky blokují obchody, jakoby pro každý případ. Aby se toto nedělo, obě strany potřebují ve svých transakcích odejít od systému SWIFT — přejít na vlastní systémy.