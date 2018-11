USA na severovýchodě Sýrie postaví pozorovatelny

„Americké síly zařizují pozorovatelny na severovýchodě Sýrie, aby odřízly ústupové cesty teroristům IS, kteří se přes severní oblasti mohou pokusit o útěk do Turecka. Tyto pozorovatelny nám poskytnou větší průzračnost a umožní lépe chránit Turecko před teroristickými živly z IS," řekl Ryan.

Podle jeho slov o tom bylo Turecko informováno. „Stále ještě vybíráme místa. Nemohu vám teď uvést počet (pozorovatelen), které postavíme, protože se to týká bezpečnosti operace," dodal mluvčí Pentagonu.