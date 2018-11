Američané se pokusí Čínu ekonomicky zničit předtím, než bude příliš pozdě

Rozhovor začal pro burzovního makléře netradičně — diskuzí o přednostech vesnice před městem. Na otázku, jaké to je na vesnici, když vypukne velká krize, Müller prohlásil:

„Něčeho takového si určitě všimnete všude, když se to všude kolem děje. Na vesnici ale máte velkou přednost — máte tam kontakty. Lidé se znají, lidé si pomáhají. Díky tomu je společnost obce něco velmi hezkého, něco velmi pozitivního. To ve městech nemáte, tam jste sám, nikoho neznáte a nevíte, když se zavře supermarket, kde najdete něco k jídlu. Na vesnici je dost věcí k vypěstování. Proto osobní kontakty jsou neuvěřitelně důležité, (…) člověk je vytváří večer v hospodě."

Po poslední krizi z roku 2008 jsme se podle slov experta hodně naučili. Skutečná otázka ovšem tkví v tom, co s tím uděláme.

„Jedna věc je něco poznat. Něco s tím dělat je ale jiná věc, a to se nestalo."

Müller prohlásil, že krize a pád na burzách jsou pro lidi, kteří jsou na to připraveni, pozitivní událost. Obyčejní lidé jsou ale krizemi ničeni a jejich důsledky trpí.

„Velké bohatství, které dnes dominuje světu, bylo vytvořeno v období krize (1929 — red.). (…) Krize je pro ty, kteří jsou na ni připraveni, něco velmi pozitivního. Masy to ale převálcuje, to je na tom to strašné. Zpravidla se ale jedná o přerozdělení bohatství zespoda nahoru."

Finanční trhy si všimly, že i v roce 2008 mohly dobře fungovat a ve výsledku z toho měly profit, nehledě na to, že obyčejné lidi to velmi silně negativně zasáhlo. To ovšem podle slov experta „ty tam nahoře nezajímalo".

O Číně

„Když se podívám na tu hru (která nyní probíhá — red.) a na ty, kteří se radují z toho, že Čína zdolává Ameriku a v budoucnosti bude Čína dominovat světu, tak se ptám, zdali to skutečně tak chceme. Z mé pozice je mi milejší Američan než Číňan, když jde o ovládání světa. Myslím si, že to bude ještě agresivnější, než to dělají Američané," řekl Müller o boji mezi USA a Čínou na světové scéně.

Američané mají, podle slov experta pouze dvě možnosti, jak zabránit Číně v převzetí kontroly nad světem. Jedna z možností je vojenská konfrontace, druhou variantou je hospodářská likvidace.

„Máme rostoucího hegemona — Čínu, která stojí těsně předtím sebrat USA moc. (…) Američané mají jen dvě možnosti, jak zabránit vzestupu Číny: Buď vojenský konflikt, nebo zhasnout čínskému hospodářství světlo předtím, než začnou být příliš mocní. A na to již nemají příliš mnoho času." Pokud se Američané pokusí svého oponenta hospodářsky zlikvidovat, tak podle slov experta vypukne drsná hospodářská krize.

Müller prohlásil, že si neumíme přestavit rozměr hospodářské katastrofy, která nastoupí poté, co praskne čínská hospodářská bublina.

„Tam existuje bublina s nemovitostmi, která je tak velká, že překonává jakoukoli západní představivost. 75 % majetku čínské střední třídy se nachází v těchto nemovitostech."

„V Číně se vytvořily tak velké bubliny a tak velké chyby ve vývoji, které západními měřítky není vůbec možné pochopit. Až tyto bubliny prasknou, tak to v Číně bude velmi drsné," prohlásil.

Kdy to vypukne



Během rozhovoru došlo i na samozřejmou otázku — kdy je možné očekávat nástup této velké hospodářské krize, o níž Müller hovoří tak, že překoná i tu z roku 1929. Podle jeho slov to není možné přesně předpovědět, jelikož množství proměnných, které na to mají vliv, je velké. Je nutné se situaci neustále věnovat, řekl.

„Pokud to bude probíhat tak, jak to nyní v tento moment probíhá, tak nás během dvou let zasáhne velká událost. Stačí ale, aby bylo učiněno jedno rozhodnutí a celé se to zase posune. Musíte to pořád pozorovat."