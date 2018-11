Zaorálek uvedl, že EU má problém. Budete se divit, jaký!

Nejdříve vyjádřil svůj názor na dění na Ukrajině. Podle něj je reakce Ukrajiny nová (co se týče vyhlášení válečného stavu), ale na druhou stranu je odpovědné za vznik této situace Rusko.

„Rusko je strůjce té situace, je odpovědné za to, že tam vzniklo napětí. Ale tentokrát to bylo — na rozdíl od Donbasu — otevřené. To je novinka. Také reakce Ukrajiny je nová," shrnul dění Zaorálek.