V pondělí Nejvyšší rada schválila nařízení prezidenta Ukrajiny Petra Porošenka o zavedení válečného stavu v deseti regionech země, hlavně v regionech Luhansk a Doněck, a také ve vnitrozemských vodách Azovsko-Kerčské vodní oblasti po dobu 30 dnů.

Mnozí uživatelé vyjádřili názor, že zavedení válečného stavu je spojené s nízkým hodnocením Porošenka a jeho touhou posunout nadcházející volby.

„Očividně chce oligarcha Porošenko odvrátit pozornost od případů korupce. Na Ukrajině budou prezidentské volby a hodnocení Porošenka je v současné době podle průzkumů sotva 5 %," poznamenal Frank R. v komentářích pod článkem novin Die Welt.

„Kdo tím něco získá? S největší pravděpodobností Porošenko a jeho oligarchové," napsal Egoldr.

„V březnu budou volby. Miliardář, podle průzkumů veřejného mínění, má hodnocení 9 %. A zavedením válečného stavu chce své postavení posílit," uvedl Rafael K.

„Ukrajina úmyslně porušila hranice Ruska pomocí vojenských lodí, nyní se snaží protlačit válečný stav, pětiprocentí Porošenko by se neměl objevit na volbách příští jaro, ale vinu nese samozřejmě Rusko…," napsal Hans M.

Zároveň někteří čtenáři obvinili orgány Ruska a Ukrajiny, že vedou „politické hry", kvůli kterým trpí obyčejní lidé.