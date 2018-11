Čína varovala USA: obchodní válka by mohla eskalovat do Velké deprese a světové války

Eskalace čínsko-amerického obchodního konfliktu by mohla vést k návratu velkých katastrof 20. století, varoval čínský vyslanec zrovna v momentě, kdy Donald Trump znovu vyhrožoval uvalit na Čínu další cla.

Jen několik dní předtím, než se američtí a čínští lídři mají potkat na summitu G20 v Argentině, čínský vyslanec v USA varoval před další eskalací obchodního konfliktu, který by mohl vést k narušení symbiózy dvou největších ekonomik na světě, což by velmi poškodilo globální obchod.

„Nevím, jestli si lidé ve skutečnosti uvědomují skutečné důsledky — vliv, negativní vliv — pokud dojde k takovému rozpojení," řekl vyslanec Cui Tiankai pro agenturu Reuters v rozhovoru, píše RT. Zdůraznil, že další eskalace by mohla vést k podmínkám, jež vedly k druhé světové válce.

„Historické lekce nadále existují. V posledním století jsme měli dvě světové války, a mezi nimi Velkou depresi," prohlásil vyslanec. „Nemyslím si, že by se někdo měl pokoušet o opakování historie. Tyto věci by se nikdy neměly stát, takže lidé by se měli chovat odpovědně."

Americký prezident Donald Trump opakovaně říkal žurnalistům, že dodatečná cla na dalších 267 miliard dolarů zboží jsou připravené, pokud se Peking nepodvolí americkým požadavkům a nepřestane krást intelektuální majetek.

Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching se mají potkat v pátek ráno během summitu G20 v Argentině, také se počítá se společnou večeří v sobotu.