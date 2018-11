Uražená Kardashianová se pro mexický časopis nechala vyfotit nahá

Na titulní stránku prosincového čísla se 39letá televizní hvězda nechala vyfotit v bílém body, když seděla v křesle. Na ostatních fotografiích pózuje zcela nahá a tělo si zakrývá rukama.

Autorem fotografií je americký fotograf Michael Schwartz.

Podle názoru listu Daily Mail těmito fotografiemi chtěla žena dokázat, že není v rodině poslední, na koho by se lidé chtěli dívat. Právě takto ji označila sestra Kim v jednom z dílů reality show „Držte krok s Kardashians" (Keeping Up With the Kardashians).