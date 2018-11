Lavrov promluvil o místě, kam vtrhly lodě ukrajinského námořnictva

„Podle těchto skutečností, když nebudeme brát v úvahu to, co se stalo v březnu 2014 na Krymu, došlo k porušení teritoriálních vod Ruska ukrajinskými loděmi v tom místě, které až do roku 2014 všichni, včetně Ukrajiny, oficiálně uznávali jako začátek teritoriálních vod Ruské federace," řekl ministr na tiskové konferenci po jednáních se svým švýcarským protějškem.

Ruský prezident Vladimir Putin dříve poznamenal, že ukrajinské lodě nelegálně vstoupily do teritoriálních vod, které patřily Rusku ještě do připojení Krymu , také označil incident za nečistou hru na zvýšení napětí s cílem potlačení politických oponentů současné kyjevské vlády.

V neděli tři ukrajinské vojenské lodě vpluly do dočasně uzavřených ruských vod a několik hodin tam vykonávaly nebezpečné manévry, přičemž nereagovaly na požadavky ruských člunů a lodí, které je doprovázely. Nakonec bylo přijato rozhodnutí o použití zbraní. Všechny tři lodě byly zadrženy.