Tvoje země. Tvoje budoucnost: Němci rozjeli kampaň na návrat migrantů domů (FOTO)

Nehledě na to, že Německo stále bojuje s migrační politikou, ministr vnitra se podle všeho rozhodl vzít události do vlastních rukou za pomoci kampaně. Jejím cílem je zvýšit počet lidí, kteří dobrovolně opustí zemi. Kampaň nese název: Tvoje země. Tvoje budoucnost. Nyní!

Německé ministerstvo vnitra vedené Horstem Seehoferem se rozhodlo navnadit potenciální kandidáty na návrat do svých zemí.

Kampaň probíhá za pomoci billboardů v německých městech od poloviny října. V jejich centru je slogan: Tvoje země. Tvoje budoucnost. Nyní!

Součástí kampaně je nabídka na to, že německá vláda bude pro ty, kdo se rozhodnou opustit zemi do konce roku 2018, platit náklady na pronájem v domovských zemích po dobu jednoho roku. Výměnou za to musejí stáhnout žádosti o asyl a vzdát se dalších právních úkonů k tomu, aby mohli zůstat v Německu

Tento krok byl pravděpodobně motivován velkým snížením počtu lidí dobrovolně se vracejících do svých zemí. V roce 2017 se k programu dobrovolného návratu připojilo 29 000 lidí. V tomto roce počet navrátilců výrazně klesl — na konci října jejich počet činil 14 000.

"Dein Land. Deine Zukunft. JETZT!"



Übersetzt: "Hier ist nicht dein Land. Wird es nie werden. Verpiss Dich."



Horst hat es doch sonst so mit Klartext?! Peinlich, Deutschland. pic.twitter.com/TqrALETihx — Tim Santen (@Santon14) 21. listopadu 2018

​Obyčejní Němci kampaň vnitra, podle informací RT, nehodnotí pozitivně. Někteří lidé ji dokonce označují za „hroznou" a „nehumánní".

Die Botschaft: DEIN LAND ist nicht Deutschland. DEINE ZUKUNFT ist nicht hier. Am besten du gehst. JETZT! pic.twitter.com/AZ3Uh9O7bj — Ezgi Güler (@esgimo) 17. listopadu 2018

​