Ruský hokejista promluvil o tom, že se v NHL cítí jako zrůda

Ruský útočník amerického hokejového klubu New York Rangers Pavel Bučničev promluvil o svém statusu náhradního hráče v klubu. Informuje o tom portál Sport Express.

Sportovec okomentoval to, že ho už podruhé nepustili na led a drží ho na lavičce náhradníků.

„Jaký vztah mám k tomu, že jsem dva zápasy náhradník? Dříve to tak nebylo. Směšné je to, že v druhém zápasu jsem měl hrát. Ráno jsem byl ve složení, ale už před rozcvičením mě nechali v rezervě. Ale stejně jsem šel a rozcvičoval se. Je to podivný stav samozřejmě. Cítím se jako zrůda," řekl 23letý hokejista.

New York Rangers je jedním z nejstarších tymů Národní hokejové ligy. Je prvním družstvem, které vyhrálo Stanleyův pohár.