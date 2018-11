Uživatelé sociálních sítí řeší pozůstatky tajemného mořského tvora

Obyvatelka města Christchurch na Novém Zélandu na pláži objevila pozůstatky neobvyklého tvora, který byl původně považován za mimozemšťana, informují o tom noviny The New Zealand Herald.

Hanna Mary při úklidu pláže po bouři objevila kostru neobvyklého tvora. Původně to považovala za plastický pytlík, ale po důkladném prohlédnutí pochopila, že jsou to pozůstatky nějakého zvířete. „Nejdřív jsem si myslela, že je to nějaký mimozemšťan a byla jsem v šoku," přiznala Mary.

Na fotografiích zvířete, které žena zveřejnila na Facebooku, aby jí ostatní uživatelé pomohli s identifikací tvora, je vidět kostra s dlouhým ocasem a dvěma výrůstky po bocích, křídly s drápy a ostrými zuby.

Mnozí uživatelé navrhují, že kostra patří rejnokovi

Domněnky komentátorů fotografií potvrdil ichtyolog Malcolm Francis z Národního vědeckého institutu vody a atmosféry Nového Zélandu (NIWA), který dospěl k závěru, že nalezené pozůstatky patří samcovi rejnoka, který patří k druhu Dipturus nasutus.

Daný druh patří mezi rejnokovité. Ryby jsou maximálně metr velké a žijí v mírných vodách východní části Indického a jihozápadní části Tichého oceánu. Mezinárodní svaz ochrany přírody přisvojil rejnokovi ochranný status vymírající.