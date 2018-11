Peking plánuje vytvořit základnu s UI… 6 000 metrů pod hladinou v Jihočínském moři

Plán na stavbu základny byl zveřejněn v tomto měsíci Čínskou akademií věd v Pekingu poté, co prezident Si v dubnu navštívil institut pro provádění hlubokovodního výzkumu v provincii Chaj-nan. Během toho žádal vědce, aby z Číny udělali prvního vlastníka hlubokovodní základny na světě, informovaly noviny South China Morning Post.

„V hlubokém moři neexistuje cesta, nemusíme se honit (za jinými zeměmi), my jsme ta cesta," prohlásil Si.

Pokud všechno půjde podle plánu, tak základna se bude nacházet v nejhlubší části vod — 6 000 metrů pod hladinou. Aby mohlo být tohoto cíle dosaženo, je nutné se vyrovnat s obrovským tlakem a naprostou tmou. Bude tedy nutné vyvinout nové materiály a technologie.

Ve výsledku Číňané doufají, že budou mít k dispozici podvodní základnu kontrolovanou umělou inteligencí, kde by mohla dokovat plavidla bez lidské posádky a odkud by tyto drony mohly provádět výzkum.

„Je to stejná výzva jako budovat kolonii na jiné planetě pro roboty s umělou inteligencí," řekl jeden z vědců zapojených do projektu a dodal, že „tato technologie by mohla změnit svět".

Zájem vědců není překvapením. Lidstvo dokázalo prozkoumat méně než jedno procentu mořských vod. O oceánech a mořích, které pokrývají 70 % zemského povrchu, víme poměrně málo.