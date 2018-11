Drahé a nespolehlivé. Tchaj-wan odmítl americké stíhačky F-35B

Tchaj-wan se zřekl plánů nákupu amerických stíhaček F-35B kvůli tomu, že prý jsou nedostatečně spolehlivé a vyzkoušené, a dokonce jsou příliš drahé, informuje The National Interest. V komentáři pro Sputnik ruský vojenský odborník Vasilij Kašin promluvil detailně o důvodech Tchaj-wanu.

Po dlouhou dobu stíhačka F-35B byla považována za nejvíce optimální variantu pro vojenské letectvo Tchaj-wanu. Jde o to, že v případě vojenského konfliktu s Čínou se tchajwanské letectvo ocitne ve velmi složitých podmínkách. Tchajwanská vojenská letiště se nachází v zóně garantovaného zásahu pro více než dva tisíce čínských balistických a okřídlených raket středního a malého doletu, a nejspíš se podrobí rozsáhlému ostřelování v prvních hodinách konfliktu.

Použití rezervních variant přistání letadel, například na kousky dálnic, které jsou vhodné jako dočasné přistávací dráhy, částečně řeší problém. V případě absence prostor, které odpovídají požadavkům pro přistání, letectvo nebude schopné mít vysokou intenzitu startů letadel na první etapě konfliktu. Kromě toho nepřítel může najít improvizované základny a zaútočit na ně.

Jako východisko vláda posuzovala nákup letadel vertikálního vzletu F-35B a vytvoření početných přistávacích drah a podzemních úkrytů na východním pobřeží ostrova. F-35B by také měly velké šance pro úspěšné použití za podmínek, že by čínská armáda používala protiletadlové rakety systémů, jako jsou například S-300PMU2, S-400 a poslední modifikace čínské HQ-9. Tyto systémy dovolují kontrolovat z pevniny celý vzdušný prostor nad Tchajwanským průlivem a část ostrova. V případě prodeje S-400 s raketami 40N6E ze strany Ruska Číně, které mají dolet až 380 km, v ohrožení se ocitne celý vzdušný prostor ostrova. Efektivita technologií, které jsou použité v F-35, při čelení moderním ruským a čínským protiletadlovým raketovým komplexům, je spornou otázkou, ale je to poměrně zřejmé, že tato stíhačka je složitým cílem pro PVO.

Rozhodnutí vojenského letectva Tchaj-wanu odmítnout F-35B se dá pravděpodobně vnímat jako svědectví nevysokého hodnocení skutečných bojových schopností této stíhačky tchajwanskými vojáky, se kterými měli možnost se seznámit. Je očividné, že známé problémy s provozem F-35, jako velký počet havárií a stále existující zákaz na použití některých druhů výzbroje, na ostrově doposud pokládají za vážné. Na rozdíl od dalších zemí, Tchaj-wan si prostě nemůže dovolit vložit velké peníze do nepropracovaného stroje s nejasnými bojovými možnostmi.