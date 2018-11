Vědci objevili užitečnost sauny

Mezinárodní tým vědců zjistil snížení rizika smrti na kardiovaskulární onemocnění u lidí starších 50 let při pravidelných návštěvách sauny. Příslušná zpráva pro tisk byla uveřejněna na portálu BMC Medicine.

Autoři průzkumu zanalyzovali souvislost mezi frekvencí návštěvy sauny a vývinem chorob krevního oběhu na základě lékařských dat více než 1,5 tisíce lidí v průměrném věku 63 let. Na účastníky průzkumu, kteří chodili do sauny čtyři až sedmkrát týdně, připadlo méně než tři smrti ročně z jednoho tisíce. Na ty, kteří chodili do sauny jednou za týden, připadlo deset smrtí ročně.

Vědci dospěli k závěru, že častější návštěvy sauny snižují riziko smrti na kardiovaskulární onemocnění u mužů středního věku a také starších žen a mužů.

Podle názoru profesora Jariho Laukkanena z Univerzity Východního Finska to souvisí s tím, že milovníci sauny mají nižší krevní tlak a také vyšší frekvenci srdečních stahů, což odpovídá tělesnému cvičení malé a mírné intenzity.