Globální problém: Máme nejhorší krizi ve světovém obchodu od roku 1947

Robert Azevedo je generálním ředitelem Světové obchodní organizace (WTO) od roku 2013. V návaznosti na konání summitu G20 v Buenos Aires Azevedo prohlásil: „Není to nejhorší krize pro Světovou obchodní organizaci, ale pro celý multilaterální obchodní systém od GATT, všeobecné dohody o clech a obchodu, která organizaci předcházela a která vznikla v roce 1947. Je to okamžik, kdy jsou napadány a zpochybňovány některé ze základních principů organizace, zásady spolupráce, principy nediskriminace a já si myslím, že je to velmi vážné." Uvádí to český portál Aktuálně.cz.

Současně zmínil obchodní spory mezi Spojenými státy a Čínou, které podle něj budou v agendě argentinského summitu dominovat.