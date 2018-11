Násilí vůči sikhským dívkám v Británii bylo celá léta skrýváno kvůli politické korektnosti

Výsledky průzkumu uveřejněné dobročinnou organizací pro pomoc a rehabilitaci obětí sexuálního násilí mezi sikhy (Sikh Mediation and Rehabilitation Team charity) se šokujícími podrobnostmi popisuje, jak od 60. let minulého století byli členové komunity sikhů nuceni k sexuálním aktivitám ze strany muslimských mužů. Dívky lákali „dospělí, elegantně oblečení pákistánští muži, kteří jezdili v luxusních automobilech po převážně sikhských čtvrtích a kolem škol". Po seznámení je muži zneužívali a předávali dalším členům své rodiny.

Tato zpráva, která vyvolala všeobecné pohoršení, mezi britskými sikhy téměř nikoho nepřekvapila. Dipa Singh, jeden z vysoce postavených členů organizace pro pomoc a rehabilitaci sikhů, řekl Sputniku, že britská komunita sikhů už „nějakou dobu bojovala" proti bandě pákistánských zvrhlíků.

„Pro nás je to historický problém. Sexuální vykořisťování mladých zranitelných dívenek je očividně sociálně přijatelné pro určitou část islámské komunity. Ano, je to menšina, ale je nutné získat a uveřejnit údaje o trestných činech. Sikhové to otevřeně odsuzovali od samého počátku a upozorňovali úřady po celou dobu 70. — 90. let, ale ty zavíraly před touto situací oči," prohlásil.

Lord Indarjit Singh, ředitel Sítě dobročinných organizací pro sikhy (Network of Sikh Organisations charity) je známým, váženým a velmi vlivným členem britské sikhské diaspory. Byl očitým svědkem oficiálního odmítnutí přiznat tento problém. Přibližně před 10 lety v rámci Mezináboženské sítě Velké Británie (The Inter Faith Network), což je organizace pro zlepšování vzájemných vztahů mezi zástupci různých náboženství, vyjádřil své obavy z islámských band zvrhlíků. Zástupce islámské komunity v organizaci tehdy prohlásil, že „velmi dobře ví" o problému, ale komunita „prostě ztrácela takové lidi ze zřetele".

„Celá léta jsem hovořil o této otázce na různých zasedáních, ale odpovědi vždy směřovaly k jednomu závěru. Neustále se hovořilo o politické korektnosti — představte si, že problémy neexistují, a nebude třeba nic vyšetřovat. Učení Koránu a islámská kultura jsou negativně zaměřeny vůči ženám a nevychovávají úctu k nim. Etnický původ pachatelů nemůže a nesmí být ignorován, stejně jako to, že oběťmi band zvrhlíků téměř nikdy nebyly muslimky," řekl Sputniku lord Singh.

Zavírání očí před zlem

Názorným příkladem tohoto tichého souhlasu s trestnými činy je Rotherham, v němž došlo „k největšímu skandálu v království, spojenému s ochranou dětí".

Organizované sexuální násilí vůči dětem, proti němuž vláda téměř nic nepodnikala, probíhalo v období let 1980 — 2010 a týkalo se celkem řádově 1400 dětí. Pachatelé prováděli skupinová znásilnění, polévali své oběti benzínem a vyhrožovali jim, že je zapálí, že znásilní jejich matky a mladší sestry, odváželi je do jiných měst. Některé dívky otěhotněly, jedné z nich bylo teprve 12 let.

Do té chvíle, dokud se tento případ nestal hlavní zprávou největších médií země, toto město nebylo v obecném povědomí spojováno s organizovaným sexuálním zneužíváním dětí, ačkoliv místní úřady věděly o islámských skupinách násilníků už v roce 1996, kdy Rotherhamská rada prováděla vyšetřování ve věci band násilníků. V následujícím roce Rotherhamská rada vytvořila mládežnický projekt Riskantní věc (Risky Business), zaměřený na pomoc dívkám ve věku 11 — 25 let vyhnout se riziku sexuálního násilí.

Jayne Seniorová, vedoucí tohoto projektu, brzy došla k závěru, že je ve městě banda zvrhlíků. Shromáždila takové množství informací, že jí policie navrhla, aby všechny dostupné informace zasílala na elektronickou poštu počítačové sítě policie v South Yorkshire. Seniorová byla vyznamenána Řádem britského impéria za zásluhy v odhalení skandálu, ale teprve později se dozvěděla, že policie nepřečetla ani jeden dokument a přístup k nim byl ostatním službám uzavřen.

Na základě výsledků nezávislého vyšetřování pod vedením profesora Alexise Jaye bylo uvedeno, že důvodem neschopnosti zastavit sexuální násilí v Rotherhamu byly určité faktory spojené s rasovou, třídní a genderovou příslušností.

Patřily k nim: přezíravý a sexistický vztah k obětem patřícím převážně k dělnické třídě, strach z toho, že etnická příslušnost pachatelů vyvolá obvinění z rasismu a zhorší vztahy uvnitř společnosti. K důvodům patřila i neochota městské rady kontrolované labouristy jít proti etnické menšině hlasující za jejich stranu a přání nepoškodit pověst města.