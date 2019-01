Rusko odpovědělo na ultimátum západních zemí ohledně Venezuely

Předtím Velká Británie následně po Německu, Francii a Španělsku informovala o tom, že se chystá uznat předsedu Národního shromáždění Juana Guaida za dočasného prezidenta země, pokud ve Venezuele během osmi dnů nebudou vyhlášeny nové volby.

„Události kolem Venezuely vzbuzují stále větší obavy. Z řady evropských hlavních měst přicházejí informace o stanovení ultimativních požadavků vůči zákonné vládě v Caracasu, aby byly v 8denní lhůtě organizovány,demokratické, čisté a transparentní' volby. Tyto požadavky jsou doprovázeny výhrůžkami, že bude uznán novým prezidentem opozičník Juan Guaidó," uvádí se ve zprávě MZV RF.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Paříž, Madrid a Berlín uvedly podmínku, za níž uznají Guaidóa prezidentem Venezuely

Nápadná je synchronizace a zrežírovanost těchto „předhozených informací" — několik hodin před projednáváním situace ve Venezuele v Radě bezpečnosti OSN, které bylo zorganizováno USA , dodali na ministerstvu.

„Za tím vším je zcela jasně vidět,taktovka' Washingtonu. To, co se děje, pouze vyostřuje domácí politickou situaci ve Venezuele, s níž máme přátelské vztahy. Zvenčí je uměle vyostřována situace, jsou stimulovány nejradikálnější nálady. Pokračuje cynické, otevřené zasahování do vnitřních záležitostí suverénního státu. S tím je třeba skončit," zdůraznili na ruském MZV.

„Ze své strany zdůrazňujeme ochotu pomoci najít vzájemné porozumění mezi domácími politickými silami Venezuely v zájmu zajištění vnitřního klidu a míru, co nejrychlejšího vyřešení současných sociálně-eknomických úkolů. Jsme připraveni spolupracovat s dalšími státy, které sdílejí stejný přístup," prohlásili na MZV RF.