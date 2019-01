Konec neshod mezi vévodkyněmi Meghan a Kate? Princ Charles si na ně došlápl

Podle médií nebyly vztahy mezi Kate Middleton a Meghan Markle v posledních měsících zrovna růžové. A zřejmě na tom opravdu bude něco pravdivého. Teď by však měla být situace jiná a údajně za to může princ Charles. Informoval o tom portál blesk.cz.

Spekulace o neshodách mezi manželkami prince Williama a prince Harryho potvrdil i královský spisovatel Robert Jobson. „Tam, kde je kouř, bývá většinou i oheň. Myslím si, že ač to bylo médii trošku přifouknuto, v královské rodině skutečně byly určité problémy mezi oběma princeznami," uvedl Jobson, který v minulosti vydal například biografii zesnulé princezny Diany.

„Je to založené na pravdě. Jsem přesvědčen o tom, že o Vánocích se princ Charles rozhodl zasáhnout a obě dvě postavil do latě. A to téměř doslova. Všimnout si toho můžete na fotografiích, kde jsou všichni spořádaně v jedné linii," vysvětlil Jobson, v čem měl podle jeho názoru spočívat zásah prince Charlese.

Princ Harry a Meghan Markle nepřišli na narozeniny Kate Middleton. Vévodkyně se pohádaly?

A nejspíš to bude opravdu pravda! Na portálu se píše, že na fotografiích z posledních akcí, konkrétně z návštěvy vánoční mše v Sandringhamu, se vévodkyně společně smály na celé kolo a mávaly lidem okolo. Neustále spolu štěbetaly, a dokonce došlo i na přátelská gesta, když Meghan položila ruku na záda Kate. Není to však hrané?

Královský spisovatel se vyjádřil i k informacím, že Meghan nebude rodit v porodnici, kde rodila i Kate. Podle jeho názoru je to pro Meghan pohodlnější a chce se vyhnout ucpanému Londýnu.

„Budou s Harrym bydlet ve Frogmore Cottage, což je nedaleko Windsoru, takže rodit bude v nemocnici Frimley Park," domnívá se Jobson. „Je to místo, kde rodila také hraběnka Sophie (54), myslím, že se tam specializují na starší rodičky. Sophie rodila trošku později, bylo jí myslím 38 nebo 39, a teď je na řadě Meghan, které je 37. Myslím, že je to dobrá varianta, protože mají veškerá potřebná zařízení, a to i pro případ nouze," dodal.

Meghan Markle a princ Harry se vzali loni v květnu na královském zámku Windsor. Loni na podzim pár oznámil, že čeká svého prvního potomka. Kate Middleton a princ William jsou manželi již od roku 2011. Společně vychovávají své tři děti — prince George, princeznu Charlotte a prince Louise.