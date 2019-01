Německo vyčlení 12 milionů eur těm, kteří přežili blokádu Leningradu

Prohlášení bylo učiněno v den velkého výročí: před 75 lety byl Leningrad v tento den úplně osvobozen sovětskou armádou od blokády německého wehrmachtu.

© Sputnik / S. Ozersky Německá média zkritizovala Rusko za oslavování hrdinů blokády Leningradu

Ministři zahraničních věcí SRN a RF, Heiko Maas a Sergej Lavrov , uvítali toto vládní rozhodnutí.

Novinářka z německého listu Süddeutsche Zeitung Silke Bigalkeová předtím napsala, že se výročí prolomení blokády Leningradu stalo v Rusku slavností, i když jde o obrovskou tragédii. Autorka nechápe, proč je v Petrohradě pořádána vojenská přehlídka. Podle jejího názoru to připomíná „tanec na kostech".

Blokáda Leningradu byla zahájena 8. září 1941 a trvala téměř 900 dní. Jediná cesta, po níž byly dopravovány do obklíčeného města potraviny, tzv. Cesta života, vedla přes zamrzlé Ladožské jezero. Blokáda byla prolomena 18. ledna 1943, ale do úplné likvidace blokády museli obyvatelé města vydržet ještě celý rok — do 27. ledna 1944. Během let blokády zahynulo podle různých údajů od 400 tisíc do 1,5 milionu lidí. Během Norimberského procesu byl uváděn počet 632 tisíc lidí. Pouze 3 % z nich zahynula následkem bombardování a dělostřeleckého ostřelování, ostatní zemřeli hlady.