Skandál na polských jatkách! Maso se tam vyrábělo i z těžce nemocných zvířat

Polský novinář Patryk Szczepaniak se nechal zaměstnat v podniku masného průmyslu, aby zjistil, jak to v něm chodí. Během pár týdnů se mu na jatkách v Mazovském vojvodství, které se nachází nedaleko Varšavy, podařilo natočit šokující záběry. Na některých z nich můžeme vidět umírající či nemocné krávy, které jsou dovezeny na porážku.

Szczepaniak se dle portálu účastnil celkem tří nočních směn, na kterých byly poraženy krávy, které byly tak nemocné, že se nedokázaly ani udržet na nohou. Krávy měly kolem rohů a nohou uvázány provazy, aby je bylo možné na porážku vůbec dostat. Sám novinář dokonce prozradil, že když na jatkách zpracovával maso, některé kusy smrděly hnilobou.

Podle jeho tvrzení veterinář u porážek údajně nebyl přítomen. Stejně tak se neúčastnil ani následného zpracovávání masa, které měl dle platných nařízení kontrolovat. Potvrzení o nezávadnosti masa tak v podniku vyplňovali sami zaměstnanci.

„Můj nadřízený mi řekl, abych označil maso jako zdravé a odřezal ošklivé části. Bylo to hrozné, věřte mi. Ten pach hnijícího masa vás nutí zvracet," popsal novinář nelehké chvíle, které na jatkách zažíval. Dodal, že musel odřezávat napříkalad nádory nebo proleželé kusy masa.

Portál připomíná, že v roce 2017 se z Polska vyvezlo asi 415 tisíc tun hovězího masa. A největším odběratelem je Velká Británie . Polské maso však putuje i do ČR. Tyto informace tak okamžitě vzbudily ve Spojeném království obrovskou diskuzi.

„Pokud existuje nějaký důkaz o tom, že toto maso opustilo Polsko, pak to může být důvod k vydání varování pro celou Evropu. To by zahrnovalo informovaní příslušných dohledových úřadů ale potenciálně i policie v jednotlivých státech Evropy," vyjádřil se k celé věci profesor Chris Elliot, který je zakladatelem institutu s názvem Mezinárodní kvalita potravin.

Asi měsíc poté, co novinář jako zaměstnanec jatek skončil, se rozhodl, že bude daný podnik sledovat i dále, tentokrát však zvenčí. Podařilo se mu tak zachytit další vozy, které na jatka přivážely nemocné krávy. Vše mělo dle portálu probíhat v noci.

Szczepaniak závěrem konfrontoval vedení daného podniku, stejně jako tamního veterináře. Dle informací však obě strany jakékoliv pochybení odmítají.

Bohužel se v Polsku nejedná o první takový případ. Již dříve byl za stejný čin odsouzen majitel jatek nedaleko Lodže a podobný případ se řeší i na východě země. Podle portálu je takové jednání pro podniky výnosné. Za nemocná zvířata totiž mnohdy zaplatí pětkrát až šestkrát méně než za zdravé kusy.