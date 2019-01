Domácí média obvinila Německo ze ztráty paměti o „genocidě“ Leningraďanů

Autor článku připomíná, že blokáda Leningradu byla největší demografickou katastrofou, kterou toto město zažilo, proto fakt, že Německo, které je s tím přímo spojeno, se na to snaží zapomenout, je osudnou chybou.

Časopis Cicero s odkazem na záznamy z deníků Josepha Goebbelse zdůrazňuje, že vedení třetí říše ani neplánovalo, že by obyvatelé města blokádu přežilo, přičemž Adolf Hitler hodlal úplně zničit Moskvu a Leningrad. Vojáci dostali rozkaz zabránit všem pokusům civilistů o opuštění města a piloti měli za úkol bombardování potravinových skladů, továren a vodáren. Německé vedení bylo přitom výborně informované o rozsahu pohromy.

V Německu měli dlouhou dobu za to, že kapitulace by mohla město zachránit, němečtí vojáci však kapitulaci nežádali, protože by prostě nebylo čím nakrmit přeživší.

„Blokáda Leningradu je unikátní událostí v dějinách, vždyť předtím nikdy nebyla vyloučena možnost dobytí města, smrt jeho obyvatel hladem nikdy nebyla součástí plánu," konstatuje Cicero.

Německá média zkritizovala Rusko za oslavování hrdinů blokády Leningradu

Nacisté pak chtěli ospravedlnit masová úmrtí obyvatel města, píše časopis a uvádí Goebbelsova slova, který prohlásil, že jim v tom velmi pomohli bolševici, kteří slíbili, že budou bránit do posledního člověka, proto podle něj odpovědnost za následky spadá na sovětské vedení.

V SSSR byla historie obrany města před nacistickými uchvatiteli naopak heroizována, takže žádná strana nemluvila o genocidě Leningraďanů. V důsledku toho se kvůli společným akcím SSSR a Německa přeměnila blokáda Leningradu z hladomoru na obyčejné obklíčení města, západní historici do osmdesátých let odmítali přiznat, že šlo o válečný zločin, píše Cicero.

Dnes historici jednohlasně přiznávají, že blokáda Leningradu byla po holokaustu největší genocidou v Evropě za 2. světové války. A až v roce 2001 se německý kancléř, tenkrát to byl Gerhard Schröder, zúčastnil oficiálních pietních akcí v den pádu blokády.

Cicero na závěr kritizuje fakt, že se dnes v Německu nekonají žádné akce na státní úrovni věnované tomuto výročí. „Nehledě na vážné rozpory mezi Východem a Západem nesmíme zapomínat na jeden z nejtěžších válečných zločinů Německa. Nesmíme zapomínat, že předpokladem usmíření je památka na to, co bylo," zdůrazňuje časopis.

Blokáda Leningradu byla zahájena 8. září 1941 a trvala téměř 900 dní. Jediná cesta, po níž byly dopravovány do obklíčeného města potraviny, tzv. Cesta života, vedla přes zamrzlé Ladožské jezero. Blokáda byla prolomena 18. ledna 1943, ale do úplné likvidace blokády museli obyvatelé města vydržet ještě celý rok — do 27. ledna 1944. Během let blokády zahynulo podle různých údajů od 400 tisíc do 1,5 milionu lidí. Během Norimberského procesu byl uváděn počet 632 tisíc lidí. Pouze 3 % z nich zahynula následkem bombardování a dělostřeleckého ostřelování, ostatní zemřeli hlady.