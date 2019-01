Lékaři Asadově ženě vyoperovali rakovinový nádor

„Paní Asma Asadová pokračuje v léčbě zhoubného nádoru. Operace na prsu proběhla ve vojenské nemocnici úspěšně," praví se ve zprávě pro tisk.

Prezidentská kancelář v srpnu informovala, že Asmě Asadové lékaři diagnostikovali zhoubný nádor prsu v první fázi, a popřála jí brzké uzdravení. Vzhledem k tomu, že byl zhoubný nádor objeven v raném stádiu, lékaři se domnívají, že má velkou šanci na uzdravení. Syrská média uváděla, že Asadová nehledě na svou nemoc i nadále plní různé společenské a reprezentativní povinnosti.

Asmě Asadové je 43 let. Narodila se v Británii v syrské rodině. V roce 2000 se provdala za Bašára Asada a odjela do Sýrie. Mají tři děti, dva syny a dceru. V rozhovoru pro televizní kanál Rossija 24 se přiznala, že jí nabízeli opuštění Sýrie, tyto nabídky obsahovaly záruku bezpečnosti a ochrany dětí a dokonce finanční bezpečnost, ale odmítla to.