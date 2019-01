Předsedkyně Rady federace RF: Lidstvo nemá právo zapomenout na tragédii v Lidicích

Podle senátorčiných slov „lidstvo nemá právo zapomenout" na tragédii, která připravila o život šest milionů lidí, stejně jako na blokádu Leningradu, vraždy v běloruské Chatyni a v českých Lidicích, na Babí Jar, na kruté potlačení povstání ve Varšavském ghettu „a mnoho dalších nacistických zločinů proti lidskosti". „Je to odpovědnost každého z nás, je to odpovědnost současné generace," pokračovala Mavijenková. „Musíme si to pamatovat, aby se nikdy nic podobného nezopakovalo."

„Je to zvláštní, ale je to aktuální právě dnes, protože neonacisté, antisemité dnes znovu zvedají hlavu," konstatovala Matvijenková a upozornila na „pochodňové průvody s nacistickou symbolikou, s nacistickými znaky", které se konají v některých zemích, bourání pomníků „vojáků, kteří padli za osvobození Evropy ", přejmenování ulic na počest těch, kteří pomáhali fašistům. „A my mlčíme. Tak tomu bylo i ve 40. letech, neboť nacismus, to není pouze výtvor Německa a té doby, vždyť všichni v Evropě i ve světě viděli, co se děje, podcenili nebezpečí nacistické, protilidské ideologie, jejích následků," dodala. „Je velmi důležité, abychom dnes reálně hodnotili rostoucí hrozbu antisemitismu, rusofobie a dalších fóbií," řekla senátorka.

Předsedkyně rady vyzvala zvláště poslance parlamentu, aby „dělali vše pro to, aby bylo zabráněno obnovení nacistické ideologie v její bestiální podobě". Připomněla, že se nedávno konala videokonference s prezentací filmu Sobibor a v Radě federace proběhla výstava věnovaná tragédii holokaustu. „Myslím si, že by mělo být více takových vzpomínkových filmů, filmů, které by ukázaly nebezpečí všeho co se děje a pokusů přepsat dějiny, natřít na bílo fašisty a jejich pomahače," prohlásila.

Mezinárodní den památky obětí holokaustu se koná 27. ledna na základě rozhodnutí OSN, v den, kdy v roce 1945 Rudá armáda osvobodila tábor smrti Auschwitz-Birkenau (Osvětim) v Polsku, v němž bylo zavražděno více než 1,1 milionu lidí včetně 1 milionu Židů. Podle historických údajů celkový počet obětí holokaustu převyšuje šest milionů.