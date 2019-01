Jindrák: V roce 1989 jsme přišli o všechny východní trhy. Se svým Huawei jsem spokojený

Podle Jindráka je výhodné, aby Česko s Čínou udržovalo vztahy. Proto také schvaluje, že tam má Miloš Zeman v dubnu namířeno. Co se však týče obchodu, je si vědom toho, že naším stěžejním partnerem je EU, konkrétně Německo.

„Samozřejmě vím moc dobře, jaké je složení českého zahraničního obchodu a že více než 80 procent představuje obchod s Unií. Na druhou stranu, když jsme naposledy byli v Šanghaji, tam si člověk uvědomí, jakými mílovými kroky se Čína posouvá. (…) Podle mě se nám nynější investice do vzájemných vztahů v budoucnu vrátí, byť si uvědomuji s ní spojenou kritiku a otázky," cituje portál slova Jindráka.

Podle jeho názoru je zapotřebí, aby se každý stát neorientoval pouze jedním směrem, ale hledal různé možnosti. „Východní trhy jsme po roce 1989 více méně ztratili, ale orientace na Západ byla tehdy zcela pochopitelná. Čína má budoucnost a má smysl se s ní bavit a je jedno, jestli to bude dělat současný pan prezident nebo jeho nástupce nebo jakýkoliv jiný představitel ČR," dodal.

Dle jeho názoru by si tak každý představitel měl uvědomit, jaký význam vztahy s Čínou mají. Tuto obrovskou zemi totiž v dnešní době již nelze ignorovat. Když se portál Jindráka dotazoval, jak takové setkání českého a čínského prezidenta vlastně vypadá, odpověděl, že je přátelské a slušné. Zdůraznil především to, že čínský lídr nedává najevo, že by byla Česká republika něco méně než Čína.

„Čínský prezident se prostě k Miloši Zemanovi chová neuvěřitelně slušně, podobnou zkušenost jsem zažil i s ruským prezidentem Putinem, který se k českému prezidentovi choval zdvořile, slušně a partnersky. Čínský prezident otevřeně mluví před Milošem Zemanem o důležitých věcech, svých plánech. Během jednání v Šanghaji ho velmi detailně seznámil se situací ohledně tzv. „obchodní války" s USA. To není automatické."

Téma rozhovoru se stočilo také na odpůrce Miloše Zemana. Ti totiž dle portálu ne vždy mohou brát blízký vztah českého prezidenta s lídry Ruska a Číny, vzhledem k historickým událostem, příliš pozitivně.

„Chápu, jak to myslíte," reagoval okamžitě na dotaz novináře. „Ale já bych mohl zmínit také německého prezidenta, který se k Miloši Zemanovi chová také velmi slušně, francouzského prezidenta, který činí totéž. Můžu zmínit i britskou královnu. Ani bych si nebyl jistý tou větou, která zaznívá, že ho americký prezident nechce přijmout. To je spíše o nějaké agendě a strategii a že Donald Trump má teď jiné starosti."

Přitom dodal, že kontakt s USA je důležitý nejen pro ČR, ale pro každou zemi, jelikož USA jsou velmocí s nejsilnější ekonomikou.

Co se týče kauzy Huawei, Jindrák odpověděl, že i on sám je vlastníkem mobilního telefonu této značky. Na otázku novináře, zda je s ním spokojen, odpověděl: „Docela jo. Jenom mě překvapuje, že když volám do Číny, tak je to, jako kdybych mluvil s vámi tady v Praze. To je zajímavé."

Zamyslel se také nad tím, zda by například v Německu okamžitě vypověděli smlouvu s firmou, která čelí takové kauze, jako teď u nás čelí společnost Huawei. Prohlásil, že netuší, jak by naši sousedé reagovali, ale dodal, že když byla kancléřka Merkelová odposlouchávána (americkou tajnou službou, pozn. red.), tak si není vědom toho, že by se země hromadně zbavovala aparátů či demonstrativně vyměňovala techniku.

„Přijala se nějaká bezpečnostní opatření, scházela se pracovní skupina, vyhodnocovaly se aktivity i jiných států. (…) V případě nynější kauzy s Huawei ale vím, že jde primárně o velká síťová zařízení, která přenášejí data, ne o telefony, které používáme," dodal Jindrák.

Jindrák zavzpomínal i na to, jak jsou pro něj někdy pracovní cesty náročné. Konkrétně uvedl první čínskou cestu s prezidentem v roce 2017. Dodal však, že prezident je disciplinovaný a moc si nestěžuje.

„Samozřejmě, když se něco nepovede, dokáže být velmi přísný a náročný a »sprdne« nás. Není to nic příjemného. V ten moment vám zatrne a zamyslíte se nad sebou, co jste udělal špatně. Hlavně má dobrou paměť, takže on vám ještě půl roku poté případnou chybu umí připomenout," prozradil.

Závěrem uvedl, že jsou zde stále jisté země a regiony, na které by se ČR měla zaměřit a zatím jsou zanedbávány. Podle jeho mínění jde o Latinskou Ameriku, Mexiko či například Indii, kterou prosazuje i Andrej Babiš. Indii by měl dle Jindráka český prezident určitě časem navštívit.

A co v dnešní době patří k prioritám ČR? Jsou to sousedé, tvrdí Jindrák.

„Uděláme takové kolečko, které uzavřeme někdy v květnu s naším „čestným sousedem", Maďarskem. Je to řešeno jako souhrn velkých státních návštěv, každá bude trvat dva a půl dne, nebude to o tom, že pan prezident přiletí, oběhne dvě tři místa a tentýž den zase odletí domů. Místo toho si udělá čas na setkání se všemi důležitými ústavními činiteli, návštěva bude mít ekonomickou část i výjezd mimo hlavní město," řekl a doplnil, že v plánu jsou i cesty do odlehlejších krajů, jako je například Afrika.