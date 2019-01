Kauza Huawei: Kanadský velvyslanec, kterého propustil Trudeau, neocenil rozsah hry velmocí

Kanadský premiér Justin Trudeau odvolal z funkce velvyslance Kanady v Číně, Johna McCalluma. Stalo se tak poté, co diplomat informoval o zatčení finanční ředitelky společnosti Huawei Corporation, Meng Wan-čou, ke kterému došlo v Kanadě.

© AP Photo / Charles Krupa Kanadský premiér zareagoval na odsouzení Kanaďana k smrti v Číně

Trudeau prohlásil, že sám požádal McCalluma, aby z funkce odstoupil. Žádné důvody však neuvedl. Dodal, že velvyslanec důstojně sloužil Kanaďanům a že v kabinetu ministrů zastával mnoho funkcí. Kanadská média v pátek citovala slova McCalluma, který uvedl, že „by pro Kanadu bylo skvělé", kdyby Spojené státy nezažádaly o vydání Wan-čou.

„Kanadský velvyslanec je jen malým člověkem, který byl chycen do mlýnů velkého stroje, velké hry — obchodní války mezi USA a Čínou," myslí si Igor Šatrov.

„Domnívám se, že si kanadský velvyslanec nebyl zcela vědom toho, jak vysoké sázky v této hře jsou. Proto takové reakce na své prohlášení neočekával. Mezitím určitá část kanadského vedení, na úrovni předsedy vlády a členů kabinetu, bez pochyby rozumí tomu, co se děje ve vztazích mezi Spojenými státy a Čínou. Je tak jasné, že okamžitě následovala reakce vedení a velvyslanec byl propuštěn. Kanaďané se tak nechtěně stali účastníky kauzy kolem Huawei. Čína zjevně posiluje své postavení na mezinárodní scéně, a to nejen jako světová ekonomická velmoc, ale také jako světová politická velmoc. Spojené státy využívají nejrůznějších nástrojů vlivu, zejména v rámci obchodní války. V nejbližších letech bude obchodní válka pokračovat, jelikož chce Čína s ještě větší jistotou bránit svou pozici," prohlásil odborník.

© REUTERS / Eric Gaillard Boj o Huawei pokračuje: Čína dočasně zadržela kanadskou rodinu

Spojené státy a Čína vedou obchodní válku již od června roku 2018. Americký prezident Donald Trump v této době oznámil, že čínské zboží ve výši 50 miliard dolarů bude podléhat 25 % clům, aby se tak vyřešil americký a čínský obchodní deficit. Čína připravila odvetnou reakci na americké kroky a zveřejnila tzv. seznam nežádoucích průmyslových odvětví (147 sektorů ekonomiky), k nimž je omezen nebo zakázán přístup zahraničních investorů.

Za součást pokračující obchodní války mezi těmito zeměmi se považuje také zadržení Meng Wan-čou, dcery zakladatele firmy Huawei Žen Čeng-feje. K incidentu došlo v prosinci minulého roku v kanadském Vancouveru. USA zažádaly o její vydání kvůli podezření z porušování amerických obchodních sankcí proti Íránu. Dne 6. února má kanadský soud zveřejnit své rozhodnutí o jejím případném vydání do USA.