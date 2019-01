Německo vystoupilo na ochranu Severního proudu 2

Evropskou komisí vypracované opravy Plynové směrnice předpokládají možnost rozšíření evropského energetického zákonodárství na plynovody vedoucí z třetích zemí do Evropy. Úředníci mohou mj. získat právo žádat o rozdělení funkcí dodavatele a tranzitní země, anebo o přístup k potrubí pro třetí strany. Tyto opravy by uškodily v první řadě projektu plynovodu Severní proud 2 o kapacitě 55 miliard kubických metrů ročně, který se předpokládá položit po dně Baltského moře z Ruska do Německa.

„Odmítáme opravy navrhované Evropskou komisí a vyložené ve třetí revizi, které, přivedeme-li je až k logickému konci, jsou zaměřeny na regulování jediného infrastrukturního projektu a pro všechny ostatní předpokládají různé výjimky," citují noviny německý posudek. Evropská komise nepředložila „žádná vysvětlení ani srozumitelné důvody, které by ukázaly, jak mohou navrhované změny napomáhat cílům energetické unie", uvádí se v dokumentu.

Podle názoru SRN, tyto opravy nejsou vůbec potřebné. Platnost evropského zákonodárství se rozšiřuje v plné míře na společnosti a infrastrukturu, na níž se na území EU napojují mořské plynovody. Proto nemá smysl návrh rozšířit na potrubí, jímž se importuje plyn do Evropy, dále o požadavek na rozdělení dodavatele a tranzitní země, anebo o „přístup třetích stran". Úroveň právní propracovanosti navrhovaných změn vyvolává u Německa velké pochyby. Nejsou „uplatnitelné ani z hlediska evropského, ani z hlediska mezinárodního práva", uvádí se v posudku.

Důvody k výjimkám z nových pravidel, které učinila Evropská komise pro řadu již fungujících plynovodů, pokládají němečtí právníci za „příliš mlhavé". Budou-li opravy přece jen přijaty do ukončení výstavby Severního proudu 2, pro nové potrubí Gazpromu má být stejně udělána výjimka. Investiční rozhodnutí o jeho výstavbě se přijímalo mnohem dříve, financování projektu také už začalo, uvádí se v německém posudku.