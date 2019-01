© Depositphotos / Ijdema V Mexiku došlo k dalšímu výbuchu kvůli nezákonnému vniknutí do potrubí

Mattarella svým podpisem ratifikoval penzijní reformu v zemi. Portál informoval, že se jedná o takzvané pravidlo „kvóta 100".

Pravidlo počítá s tím, že právo odejít do penze bude mít občan v případě, že součet jeho věku a odpracovaných let dosáhne 100. Příkladem může být občan o věku 60 let, který odpracoval 40 let.

V Itálii se rovněž zavádí základní bezpodmínečný příjem pro chudé.

Dříve bylo informováno, že Itálie se dohodla s Evropskou unií na rozpočtu. Ten byl dlouhou dobu předmětem sporů, jelikož nesplňoval požadované evropské parametry na úroveň schodku.