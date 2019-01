Salvini kývl na přijetí 50 přistěhovalců. Má ale podmínku

Místopředseda italské vlády Matteo Salvini povolil, aby téměř 50 migrantů z lodě Sea-Watch 3 vystoupilo v Itálii za podmínky, že okamžitě zamíří do Nizozemska nebo do Německa, což záleží na tom, pod jakou vlajkou loď pluje.

Loď, která je vlastněna německou humanitární organizací, na pobřeží Libye 19. ledna přijala skupinu migrantů.

Kvůli drsným povětrnostním podmínkám italské úřady lodi umožnily vplutí do teritoriálních vod poblíž Sicílie, ale v souladu s politikou uzavřených přístavů zachráněným přistěhovalcům zakázaly vystoupit na břeh.

Postoj italské vlády spočívá v tom, že především Nizozemci by měli přijmout přistěhovalce, ale z jejich strany následovalo tvrdé odmítnutí, které bylo motivované absencí potřeby mezinárodní ochrany.

„Vystoupení přistěhovalců je možné pouze tehdy, půjdou-li do Nizozemska, které vydalo vlajku Sea Watch, nebo do Německa, kde je registrována nevládní organizace. V Itálii jsme již přijali a utratili příliš mnoho," oznámil Salvini v úterý. S ním souhlasil i ministr infrastruktury a dopravy Danilo Toninelli, který odpovídá za civilní flotilu a službu pobřežní stráže. Podle něj může Itálie otevřít přístav pro přistěhovalce ze Sea Watch jako „humanitární koridor" pro další přepravu do Holandska.