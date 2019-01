Čínské investice jsou nejvíce ohrožené americkými sankcemi proti Venezuele

Jeden z největších obchodních partnerů a věřitelů země, Čína, se již vyjádřil proti zahraničním zásahům do záležitostí Venezuely a uvedl, že USA budou nést odpovědnost za zavedení sankcí.

V uplynulém desetiletí Čína poskytla Venezuele půjčky ve výši 50 miliard dolarů. Prostřednictvím těchto půjček a přímých investic Peking finančně podporoval Venezuelu, zatímco mnoho dalších zemí s ní odmítlo podnikat.

Caracas postupně splácí dluh pomocí ropných dodávek, ale s těmi teď kvůli poklesu ve výrobě má problém. V současné době Venezuela dluží Číně stále Číně kolem 20 miliard dolarů.

Podle zdrojů v Caracasu Venezuela od prosince roku 2017nevyplácí státní dluhopisy a nyní dluh v 16 státních dluhopisech činí 1,81 miliard dolarů.

Nyní s novým americkým balíčkem sankcí jsou čínské půjčky ve výši několika miliard dolarů ohroženy, stejně jako investice a obchodní vztahy se zeměmi jako Rusko, Indie, Turecko a další.

Navzdory probíhající krizi ve Venezuele Nové Dillí a Caracas pokračují ve společných investicích do energetického sektoru. Indie je jedním z největších odběratelů venezuelské suroviny — přes 400 000 barelů denně získávají indické společnosti, které v budoucnu plánovaly zvyšování nákupu surovin z Venezuely.

Venezuela je jedním z největších surovinových vývozců v Latinské Americe a její příjmy z ropy činí podle OPEC přibližně 98 procent příjmů z celého exportu. Produkce ropy však od listopadu klesla o 33 000 barelů denně a v prosinci dosáhla částky 1,15 milionu barelů denně, což je o dva miliony barelů méně než v roce 2017.

© AP Photo / Fernando Llano Expert: USA se nedokáží bezbolestně vzdát venezuelské ropy má s Venezuelou několik společných projektů, včetně v energetickém, zemědělském a obranném sektoru. Investice do Venezuely přesahují 4,1 miliard dolarů, přičemž většinu z nich tvoří ruský energetický gigant Rosněfť. Obchodní obrat mezi Moskvou a Caracasem vzrostl v lednu a únoru loňského roku o 48 procent oproti stejnému období v roce 2017 a dosáhl téměř 85 milionů dolarů.

Turecko, venezuelský partner na Blízkém východě, také udržovalo těsné vazby s Caracasem navzdory sankcím a mezinárodnímu tlaku. Strany pracovaly na dohodě o dodávkách tun zlata, které by v letošním roce bylo upraveno v tureckém městě Çorum.

Caracas vyváží své zlato do Turecka pro úschovu od začátku loňského roku. Ze statistik vyplývá, že Turecko dovezlo z Venezuely v prvních devíti měsících roku 2018 zlato v hodnotě zhruba 900 milionů dolarů — asi 23,6 tun. Podle bývalého tureckého úředníka Mehmeta Ozkana, který do loňského roku pracoval na dvoustranných vztazích s Venezuelou, je hlavním cílem úprava surového zlata a vytvoření přílivu kapitálu do Venezuely pravděpodobně ve formě služeb kvůli sankcím USA, které zakazují finančním institucím obchodovat s Venezuelou v dolarech.