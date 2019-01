Yellowstone: Rekordní aktivita gejzírů je pro vědce tajemstvím

Geologická služba USA (USGS) zveřejnila zprávu věnovanou Yellowstonskému národnímu parku, který je znám gejzíry a právě supervulkánem — Yellowstonskou kalderou.

Geofyzik Michael Poland oznámil, že gejzíry se staly „story 2018", nejvyšší světový gejzír Steamboat měl rekordní počet erupcí.

Nehledě na to, že pauza mezi vytrysknutím Steamboat může trvat desetiletí, v 2018 gejzír explodoval 32krát, což překonalo rekord roku 1964, kdy došlo k 29 erupcím. Kromě toho byl gejzír neobvykle aktivní i v 80. letech minulého století. Erupce začaly v březnu 2018, po dvou dalších vytrysknutích začali vědci pozorněji sledovat gejzír a v okolí umístili senzory. To všechno pomohlo vědcům lépe prozkoumat vodní systém gejzíru a vzorky erupce.

Ve zprávě vědci také zdůrazňují, že další gejzíry Yellowstonského národního parku byly velmi aktivní.

Poland poznamenává, že důvody pro nepravidelnou aktivitu gejzíru jsou pro vědce tajemstvím. Uvedl také, že to může být spojeno s úrovní podzemních vod, neboť v národním parku bylo nedávno hodně srážek. Z posledního výzkumu vyplývá, že by to mohlo být také výsledkem zemětřesení, které vyvolává pohyb podzemních vod.

Ovšem podle vědců ve srovnání s aktivitou gejzírů z pohledu seismické aktivity je 2018 na průměrné úrovni.