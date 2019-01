The Times: brexit může nechat Brity bez zeleniny a ovoce

Majitelé řady velkých britských supermarketů varovali, že vystoupí-li Velká Británie z EU bez dohody, mohou zákazníci přijít o čerstvé potraviny, nebo budou muset za ně připlácet, píší The Times. Ve vládě se však snažili Brity uklidnit a podotkli, že situace je pod kontrolou.

List připomíná, že se majitelé řady síťových prodejen přiznávají, že jsou zvyklí spoléhat na dodávky z členských zemí EU, zejména na začátku jara, kdy klimatické podmínky Velké Británie jim nedovolují výrobu dostatečného množství potravin. Musejí dovážet z Evropy 90% natě, 80% rajčat a 70% bobulových plodů.

„Jsme velmi znepokojeni tím, že naši zákazníci budou první, kdo pocítí na vlastní kůži následky brexitu bez dohody. Obezřetně odkládáme to, co se dá odložit, všechny prostory pro skladování mražených a chlazených potravin jsou už plné, a ve Velké Británii je velmi málo volných skladovacích prostorů," podotýká se v dopise, který rozeslali podnikatelé členům britského parlamentu.

The Times poznamenávají, že využití jiných možností dovozu potřebné produkce se komplikuje omezenou volbou variant a počtem lodí, které by mohly přepravovat čerstvou zeleninu a ovoce.

Jsou kromě toho obavy, že podobný vývoj událostí přivede k citelnému zvýšení cen čerstvých potravin, což zase ohrozí zdraví Britů. Například podle výzkumu, který provedli pracovníci Královské univerzity v Londýně, se zvýší počet úmrtí na srdeční choroby.

Očekává se mj., že cena ovoce se zvýší v průměru o 15%, a jeho spotřeba se sníží o 11 %. Do roku 2030 to zapříčiní smrt asi 12400 Britů, píší The Times.

Přední britská maloobchodní asociace The British Retail Consortium v dopise, pod nímž se podepsaly mj. také velké supermarkety, jako je Sainsbury, Asda, Marks & Spencer a Waitrose, vyzvala parlament Velké Británie, aby „neodkladně našel řešení, které by zabránilo šoku po vystoupení z EU bez dohody".

„Velká Británie zachovává vysokou úroveň potravinové bezpečnosti na základě velkého množství zdrojů včetně značné vlastní výroby a dovozu z jiných zemí. Tato situace se zachová nezávisle na tom, opustíme-li EU s dohodou nebo bez ní," spěšně uklidnili Brity na Ministerstvu životního prostředí, potravin a zemědělství.