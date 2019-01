Maduro pro Sputnik: Trump nařídil vládě Kolumbie, aby ho zavraždila

Venezuelský prezident Nicolas Madoru poskytl exkluzivní rozhovor Sputniku. Prohlásil, že americký prezident Donald Trump rozkázal vládě Kolumbie, aby ho zavraždila. V případě, že se s ním něco stane, budou za to tyto země odpovědné. Armáda Venezuely, podle jeho slov, zůstává věrná zákonné vládě země. Hlavním cílem USA je získání ropy, řekl Maduro.

V rozhovoru pro Sputnik Maduro prohlásil, že otázka nového pokusu o jeho vraždu zůstává složitá.

"Zaprvé je můj osud v rukou božích. Jsem křesťan, věřím v boží ochranu. Po celou dobu mě ochraňuje venezuelský národ, máme dobrou rozvědku," zmínil.

"Bez pochyby ale Donald Trump dal příkaz mě zabít, řekl vládě Kolumbie, kolumbijské mafii, aby mě zabili. Jestli se mi někdy něco stane, tak Donald Trump a prezident Kolumbie Iván Duque budou odpovědní za vše, co se mi stane," myslí si Maduro.

Zdůraznil, že ho chrání. "Chrání mě ale, máme dobrý systém ochrany, a nejen to, máme daleko silnější ochranu — ochranu ze strany Boha, který mi dá dlouhý život," prohlásil Maduro.

Venezuelský prezident také prohlásil, že armáda země zůstává věrná zákonné vládě země.

"Já plním své povinnosti jako vrchní velitel podle ústavy, držím pohromadě národní bolívarské ozbrojené síly. A bolívarské ozbrojené síly ukazují vysokou úroveň své morálky, věrnosti a disciplíny. Dospějeme k velkému vítězství — (dosáhneme) stability, míru a věrnosti ve Venezuele," prohlásil prezident.

V rozhovoru pro Sputnik Maduro také prohlásil, že hlavním cílem USA ve Venezuele je možnost získání ropy a dalších zdrojů.

"Existuje několik příčin. Hlavní příčinou je získání venezuelské ropy, protože máme největší zásoby certifikované ropy na světě. My certifikujeme to, co bude největší rezervoárem zlata na světě, máme čtvrté největší zásoby plynu na světě, velké zásoby drahých kamenů, ohromné zásoby pitné vody, hliníku, železa, koltanu. V oblasti energetických zdrojů a přírodních zdrojů jsme velmoc," řekl prezident Venezuely.

Za druhou příčinu označil ideologii — "zničit příklad, ideu, ducha Simóna Bolívara". "To je druhá velká příčina — zabít toho ducha — duchovně, kulturně, politicky. A jít dále bez jakýchkoli překážek k neokolonialismu v zemích Latinské Ameriky," prohlásil Maduro.

Ve Venezuele začaly 21. ledna masové protesty proti úřadujícímu prezidentovi Madurovi. Předseda parlamentu Juan Guiadó se 23. ledna prohlásil dočasným prezidentem po dobu činnosti dočasné vlády. USA a řada dalších zemí ho jako prezidenta přiznaly.